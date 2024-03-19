Оргкомитет Игр дружбы отреагировал на призыв МОК отказаться от участия в турнире

В Оргкомитете Игр дружбы прокомментировали призыв Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от участия в турнире.

«Нам досадно видеть подобные заявления со стороны МОК. Такая позиция, на наш взгляд, носит неконструктивный характер и не направлена на развитие спорта, которому способствует появление новых коммерческих форматов соревнований с серьёзным организационным уровнем и привлекательными условиями для спортсменов», — цитирует комитет РИА Новости.

19 марта МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Захарова назвала безысходностью призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы.