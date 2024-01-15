Поздняков заявил, что нейтральные спортсмены ОИ-2024 не выступят на Играх дружбы

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что нейтральные спортсмены, выступившие на Олимпиаде в Париже, не смогут выступить на Играх дружбы.

«Это написано в рекомендациях МОК. Спортсмены, подписавшиеся под нейтральным статусом, должны выполнять рекомендации до, во время и после Олимпиады. Таким образом, они не могут ассоциироваться со своей страной даже после турнира, Игры дружбы для них будут закрыты», — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что ОКР прекратил финансирование нейтральных российских спортсменов.