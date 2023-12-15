ОКР прекратил финансирование нейтральных российских спортсменов
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
«Среди тех спортсменов, которые получат выплаты от ОКР, не будет тех, которые согласились на нейтральный статус. Мы полностью прекратили финансирование нейтрализованных атлетов», — заявил глава организации Станислав Поздняков.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Ранее Поздняков прокомментировал действия МОК в отношении россиян.