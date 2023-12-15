ОКР прекратил финансирование нейтральных российских спортсменов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация прекратила финансирование нейтральных российских спортсменов.

«Среди тех спортсменов, которые получат выплаты от ОКР, не будет тех, которые согласились на нейтральный статус. Мы полностью прекратили финансирование нейтрализованных атлетов», — заявил глава организации Станислав Поздняков.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Поздняков прокомментировал действия МОК в отношении россиян.