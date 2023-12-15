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ОКР прекратил финансирование нейтральных российских спортсменов

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация прекратила финансирование нейтральных российских спортсменов.
ОКР прекратил финансирование нейтральных российских спортсменов
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Среди тех спортсменов, которые получат выплаты от ОКР, не будет тех, которые согласились на нейтральный статус. Мы полностью прекратили финансирование нейтрализованных атлетов», — заявил глава организации Станислав Поздняков.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. 

Ранее Поздняков прокомментировал действия МОК в отношении россиян.

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