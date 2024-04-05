Губерниев — Позднякову: борцы и дзюдоисты, собирающиеся ехать на ОИ, тоже иноагенты?

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывания президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал планирующих принять участие в парижской Олимпиаде теннисистов «командой иноагентов».

«Никто не даёт право господину Позднякову называть иностранными агентами соотечественников без разрешения соответствующих органов», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Он назвал подобные высказывания «нехорошими» и посоветовал функционеру сконцентрироваться на работе, а не на заявлениях.

«Дзюдоисты, которые собираются на Олимпиаду ехать, борцы, 14 человек на отбор. Они тоже иностранные агенты? Серьёзно?» — резюмировал он.

Ранее Медведев отреагировал на слова главы Федерации художественной гимнастики России Ирины Винер, которая высказалась о выступлении россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.