Губерниев — Позднякову: борцы и дзюдоисты, собирающиеся ехать на ОИ, тоже иноагенты?
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«Никто не даёт право господину Позднякову называть иностранными агентами соотечественников без разрешения соответствующих органов», — сказал Губерниев «Чемпионату».
Он назвал подобные высказывания «нехорошими» и посоветовал функционеру сконцентрироваться на работе, а не на заявлениях.
«Дзюдоисты, которые собираются на Олимпиаду ехать, борцы, 14 человек на отбор. Они тоже иностранные агенты? Серьёзно?» — резюмировал он.
Ранее Медведев отреагировал на слова главы Федерации художественной гимнастики России Ирины Винер, которая высказалась о выступлении россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.