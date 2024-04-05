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Васильев — о словах Позднякова: нельзя развешивать ярлыки на спортсменов

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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился мнением относительно слов главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал планирующих принять участие в парижских Играх теннисистов «командой иноагентов».
Васильев — о словах Позднякова: нельзя развешивать ярлыки на спортсменов
  • AP

«Не соглашусь с мнением Позднякова, потому что не надо всё-таки политику вмешивать в спорт. Иноагент — это человек, который откровенно выступает против России. А спортсмены — они не против России. Все знают, откуда они», — сказал Васильев «Спорт-Экспрессу».

Он отметил, что если бы у российских спортсменов было желание пойти вразрез с интересами России, то они бы произвели смену спортивного гражданства.

«В данном случае они просто хотят выступить на Олимпиаде. Тем не менее нельзя развешивать ярлыки на спортсменов», — сказал Васильев «СЭ».

Ранее Даниил Медведев отреагировал на слова главы Федерации художественной гимнастики России Ирины Винер, которая высказалась о выступлении россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.

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