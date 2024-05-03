Медведев — о матче с Легечкой: увы, всё закончилось очень быстро

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о снятии с четвертьфинального матча турнира в Мадриде с чехом Иржи Легечкой.

«Матч с Легечкой начался отлично, и это несколько разочаровывает, потому что в начале игры я чувствовал себя очень хорошо, чувствовал, что адаптировался к площадке. Увы, всё закончилось очень быстро. Очень жаль», — приводит слова Медведева Punto de Break.

В мачте за выход в полуфинал Медведев уступил в первом сете представителю Чехии Иржи Легечке со счётом 4:6.

Позже россиянин принял решение сняться со второй партии матча.

Следующую игру Легечка проведёт с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее Легечка поддержал Медведева после снятия с «Мастерса» в Мадриде.