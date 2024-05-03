Медведев — о матче с Легечкой: увы, всё закончилось очень быстро
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«Матч с Легечкой начался отлично, и это несколько разочаровывает, потому что в начале игры я чувствовал себя очень хорошо, чувствовал, что адаптировался к площадке. Увы, всё закончилось очень быстро. Очень жаль», — приводит слова Медведева Punto de Break.
В мачте за выход в полуфинал Медведев уступил в первом сете представителю Чехии Иржи Легечке со счётом 4:6.
Позже россиянин принял решение сняться со второй партии матча.
Следующую игру Легечка проведёт с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Ранее Легечка поддержал Медведева после снятия с «Мастерса» в Мадриде.