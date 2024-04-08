В пятый раз подряд: Касаткина убрала с пути Пегулу, но проиграла Коллинз в финале турнира WTA в Чарльстоне
Касаткина проиграла Коллинз в финале турнира WTA 500 в Чарльстоне
- Дарья Касаткина
- Gettyimages.ru
Россиянка Дарья Касаткина в этом сезоне звёзд с неба не хватает и до турнира в Чарльстоне никак не могла выиграть турнир WTA, хотя уже дважды выступала в финалах: в Аделаиде и Абу-Даби. Сначала она не сумела ничего противопоставить Елене Остапенко, а затем Елене Рыбакиной.
Не обошлось в начале года и без провалов. Теннисистка смогла дойти лишь до второго круга Australian Open, а также не очень удачно выступила сразу на четырёх тысячниках подряд, предшествовавших турниру в Чарльстоне: только в Индиан-Уэллсе она дошла до четвёртого круга.
Не очень стабильно выглядела россиянка и на соревнованиях рангом ниже, которые проходили уже не на харде, а на грунте. В стартовом матче она под ноль отдала сет американке Эшлин Крюгер, хотя затем в решающей партии победила со счётом 6:1. А затем в четвертьфинале вымучила победу в противостоянии с румынкой Жаклин Кристиан, занимающей только 83-е место в рейтинге WTA.
Впрочем, самой сложной на пути к финалу стала встреча с Джессикой Пегулой. До этого россиянка с американкой играли дважды и оба поединка остались за представительницей США. Кроме того, Касаткина весь матч испытывала проблемы с коленом и даже прибегала к помощи медицинской бригады, но, несмотря на боль, сумела проявить свои бойцовские качества: на тай-брейке в решающей партии она победила 7:5, после чего на глазах у неё даже появились слёзы радости. Ведь она впервые в сезоне победила соперницу из топ-10.
А за трофей теннисистке предстояло сражаться ещё с одной представительницей США — Даниэль Коллинз. 30-летняя спортсменка вернулась в тур после операции из-за эндометриоза. Кроме того, в 2019 году врачи диагностировали у неё ревматоидный артрит. Но, несмотря на всё это, девушка продолжает выступать, а в конце апреля даже выиграла турнир в Майами, победив Рыбакину.
Великолепно смотрелась Коллинз и в Чарльстоне. Она не оставила шансов Паоле Бадосе, Онс Жабер, Элизе Мёртенс и Слоан Стивенс, а в полуфинале выбила из борьбы гречанку Марию Саккари. Причём серьёзной борьбы в этом матче не получилось: Даниэль выиграла со счётом 6:3, 6:3.
Таким образом, Коллинз одержала верх в 12 матчах подряд и повторила свой лучший результат в карьере. Три года назад она шла без поражений на турнирах в Палермо, Сан-Хосе и оступилась только в Монреале.
«Думаю, Даниэль на данный момент показывает лучший теннис в своей карьере. Она бесстрашна. Когда она чувствует свою игру, то становится одной из самых опасных теннисисток в туре, и сейчас она определённо её чувствует», — сказала пресс-службе WTA Касаткина.
С Дарьей американка ранее играла трижды, и статистика личных встреч говорила в пользу россиянки — 2-1. Однако все поединки проходили еще в 2021 году, до операции. Поэтому сложно было предугадать, как сложится финал. Хотя фавориткой считалась именно Коллинз, которую многие эксперты называли сильнейшей теннисисткой в туре в данный момент.
Начало противостояния осталось за американкой. Она легко взяла свою подачу, а потом зацепилась за гейм соперницы. Причём Дарья хорошо попадала первым мячом и, казалось, делала всё как всегда, тем не менее Коллинз удавалось вытаскивать сложные мячи. В итоге девушки провели 22 розыгрыша, но Даниэль всё же с четвёртого брейк-пойнта добилась своего и повела — 2:0.
Касаткина постаралась изменить тактику и действовать более агрессивно. Но существенных дивидендов это ей не принесло. Оппонентка продолжала брать свои очки, чаще выходя к сетке. В итоге в первой партии всё завершилось уже в седьмом гейме. Причём, по сути, Дарья отдала его сама: допустила двойную ошибку, а потом никак не могла попасть в квадрат первым мячом. Коллинз заработала двойной сетбол и один реализовала — 6:2.
После перерыва россиянка и вовсе выглядела беспомощной. Она не справлялась с мощными ударами американки, которые та точно клала по линиям, и даже на своей подаче не имела ни малейшего преимущества. Коллинз легко повела 4:0, и только после этого Дарья сумела заработать два брейк-пойнта на приёме. Но Даниэль всё же не отдала свой гейм.
При 0:5 россиянка размочила счёт в сете. Но, как показалось, сама Коллинз не сильно боролась за очки. Так, она неожиданно ошиблась на смэше, который ранее ей великолепно удавался. А на своей подаче при 40:0 Даниэль даже позволила себе двойную ошибку. Но это была минутная слабость — 6:1.
Коллинз выиграла 13-й матч и второй титул подряд. В понедельник она поднимется на 15-ю строчку в рейтинге WTA. Её лучшая позиция — седьмое место. И кажется, такими темпами она быстро до него доберётся.
Что касается Касаткиной, она сохранит 11-ю позицию. Однако разочаровывает статистика. Россиянка проиграла третий финал в текущем сезоне и пятый подряд.
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