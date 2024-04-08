В пятый раз подряд: Касаткина убрала с пути Пегулу, но проиграла Коллинз в финале турнира WTA в Чарльстоне

Дарья Касаткина добралась до финала турнира WTA 500 в Чарльстоне, убрав со своего пути в числе прочих первую сеяную Джессику Пегулу, но вновь не смогла завоевать титул. В решающем матче россиянка не справилась с Даниэль Коллинз, сумев взять всего три гейма в двух партиях. При этом во второй она горела 0:5, но всё-таки размочила счёт. В новой версии рейтинга теннисистка сохранит 11-ю строчку, в то время как набравшая невероятную форму и выигравшая 13 встреч подряд американка поднимется на 15-ю.

Россиянка Дарья Касаткина в этом сезоне звёзд с неба не хватает и до турнира в Чарльстоне никак не могла выиграть турнир WTA, хотя уже дважды выступала в финалах: в Аделаиде и Абу-Даби. Сначала она не сумела ничего противопоставить Елене Остапенко, а затем Елене Рыбакиной.

Не обошлось в начале года и без провалов. Теннисистка смогла дойти лишь до второго круга Australian Open, а также не очень удачно выступила сразу на четырёх тысячниках подряд, предшествовавших турниру в Чарльстоне: только в Индиан-Уэллсе она дошла до четвёртого круга.

Не очень стабильно выглядела россиянка и на соревнованиях рангом ниже, которые проходили уже не на харде, а на грунте. В стартовом матче она под ноль отдала сет американке Эшлин Крюгер, хотя затем в решающей партии победила со счётом 6:1. А затем в четвертьфинале вымучила победу в противостоянии с румынкой Жаклин Кристиан, занимающей только 83-е место в рейтинге WTA.

Впрочем, самой сложной на пути к финалу стала встреча с Джессикой Пегулой. До этого россиянка с американкой играли дважды и оба поединка остались за представительницей США. Кроме того, Касаткина весь матч испытывала проблемы с коленом и даже прибегала к помощи медицинской бригады, но, несмотря на боль, сумела проявить свои бойцовские качества: на тай-брейке в решающей партии она победила 7:5, после чего на глазах у неё даже появились слёзы радости. Ведь она впервые в сезоне победила соперницу из топ-10.

А за трофей теннисистке предстояло сражаться ещё с одной представительницей США — Даниэль Коллинз. 30-летняя спортсменка вернулась в тур после операции из-за эндометриоза. Кроме того, в 2019 году врачи диагностировали у неё ревматоидный артрит. Но, несмотря на всё это, девушка продолжает выступать, а в конце апреля даже выиграла турнир в Майами, победив Рыбакину.

Великолепно смотрелась Коллинз и в Чарльстоне. Она не оставила шансов Паоле Бадосе, Онс Жабер, Элизе Мёртенс и Слоан Стивенс, а в полуфинале выбила из борьбы гречанку Марию Саккари. Причём серьёзной борьбы в этом матче не получилось: Даниэль выиграла со счётом 6:3, 6:3.

Таким образом, Коллинз одержала верх в 12 матчах подряд и повторила свой лучший результат в карьере. Три года назад она шла без поражений на турнирах в Палермо, Сан-Хосе и оступилась только в Монреале.

«Думаю, Даниэль на данный момент показывает лучший теннис в своей карьере. Она бесстрашна. Когда она чувствует свою игру, то становится одной из самых опасных теннисисток в туре, и сейчас она определённо её чувствует», — сказала пресс-службе WTA Касаткина.

С Дарьей американка ранее играла трижды, и статистика личных встреч говорила в пользу россиянки — 2-1. Однако все поединки проходили еще в 2021 году, до операции. Поэтому сложно было предугадать, как сложится финал. Хотя фавориткой считалась именно Коллинз, которую многие эксперты называли сильнейшей теннисисткой в туре в данный момент.

Начало противостояния осталось за американкой. Она легко взяла свою подачу, а потом зацепилась за гейм соперницы. Причём Дарья хорошо попадала первым мячом и, казалось, делала всё как всегда, тем не менее Коллинз удавалось вытаскивать сложные мячи. В итоге девушки провели 22 розыгрыша, но Даниэль всё же с четвёртого брейк-пойнта добилась своего и повела — 2:0.

Касаткина постаралась изменить тактику и действовать более агрессивно. Но существенных дивидендов это ей не принесло. Оппонентка продолжала брать свои очки, чаще выходя к сетке. В итоге в первой партии всё завершилось уже в седьмом гейме. Причём, по сути, Дарья отдала его сама: допустила двойную ошибку, а потом никак не могла попасть в квадрат первым мячом. Коллинз заработала двойной сетбол и один реализовала — 6:2.

После перерыва россиянка и вовсе выглядела беспомощной. Она не справлялась с мощными ударами американки, которые та точно клала по линиям, и даже на своей подаче не имела ни малейшего преимущества. Коллинз легко повела 4:0, и только после этого Дарья сумела заработать два брейк-пойнта на приёме. Но Даниэль всё же не отдала свой гейм.

При 0:5 россиянка размочила счёт в сете. Но, как показалось, сама Коллинз не сильно боролась за очки. Так, она неожиданно ошиблась на смэше, который ранее ей великолепно удавался. А на своей подаче при 40:0 Даниэль даже позволила себе двойную ошибку. Но это была минутная слабость — 6:1.

Коллинз выиграла 13-й матч и второй титул подряд. В понедельник она поднимется на 15-ю строчку в рейтинге WTA. Её лучшая позиция — седьмое место. И кажется, такими темпами она быстро до него доберётся.

Что касается Касаткиной, она сохранит 11-ю позицию. Однако разочаровывает статистика. Россиянка проиграла третий финал в текущем сезоне и пятый подряд.