В Федерации тенниса России заявили, что высказывания некоторых людей переходят грань

В Федерации тенниса России (ФТР) заявили, что необходимо сделать всё возможное, чтобы обеспечить достойное выступление отечественных спортсменов на крупнейших мировых соревнованиях.

В начале заявления отмечается, что в отечественном спорте наблюдается неоднозначная ситуация, которая сложилась в последнее время и стала предметом массовых обсуждений.

«К сожалению, высказывания некоторых участников этих обсуждений переходят грань допустимого, затрагивая не только интересы, но и человеческое достоинство наших атлетов», — говорится в заявлении ФТР на официальном сайте.

В сообщении организации подчёркивается, что теннисисты из России «годами успешно отстаивают её честь», а коллеги из международных теннисных организаций стараются «оградить теннисистов от проблем, связанных с нынешней непростой обстановкой».

В ФТР отметили, что всегда следуют основным принципам спорта и честной борьбы, а также подчеркнули, что смогли защитить интересы спортсменов, обеспечив им возможность отобраться на крупнейшие международные соревнования.

«Поэтому мы считаем неправильными и необдуманными высказывания, которые вносят раскол в большую спортивную семью, сталкивают между собой представителей различных видов спорта», — добавили в ФТР.

Ранее Светлана Журова назвала российских теннисистов вынужденными ионогенами.