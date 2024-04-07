RT в Telegram
Подпишись

В Федерации тенниса России заявили, что высказывания некоторых людей переходят грань

Короткая ссылка
В Федерации тенниса России (ФТР) заявили, что необходимо сделать всё возможное, чтобы обеспечить достойное выступление отечественных спортсменов на крупнейших мировых соревнованиях.
В Федерации тенниса России заявили, что высказывания некоторых людей переходят грань
  • РИА Новости

В начале заявления отмечается, что в отечественном спорте наблюдается неоднозначная ситуация, которая сложилась в последнее время и стала предметом массовых обсуждений.

«К сожалению, высказывания некоторых участников этих обсуждений переходят грань допустимого, затрагивая не только интересы, но и человеческое достоинство наших атлетов», — говорится в заявлении ФТР на официальном сайте.

В сообщении организации подчёркивается, что теннисисты из России «годами успешно отстаивают её честь», а коллеги из международных теннисных организаций стараются «оградить теннисистов от проблем, связанных с нынешней непростой обстановкой».

В ФТР отметили, что всегда следуют основным принципам спорта и честной борьбы, а также подчеркнули, что смогли защитить интересы спортсменов, обеспечив им возможность отобраться на крупнейшие международные соревнования. 

«Поэтому мы считаем неправильными и необдуманными высказывания, которые вносят раскол в большую спортивную семью, сталкивают между собой представителей различных видов спорта», — добавили в ФТР.

Ранее Светлана Журова назвала российских теннисистов вынужденными ионогенами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить