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Российская теннисистка Диана Шнайдер не планирует менять спортивное гражданство

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Российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась мнением относительно потенциальной смены спортивного гражданства на американское.
Российская теннисистка Диана Шнайдер не планирует менять спортивное гражданство
  • Gettyimages.ru

По словам 20-летней теннисистки, разговоры о предложенном ей в США гражданстве являются обычными слухами.

«Это не та вещь, которую могут предложить после года учёбы», — сказала она в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Шнайдер также рассказала, что не испытывала никакого дискомфорта во время обучения в одном из американских колледжей.

«Ни в команде, ни в университете никогда никаких косых взглядов не встречала. Наоборот, все девочки относились ко мне с интересом и пониманием, хотели выучить какие-то русские слова», — рассказала она.

Ранее Касаткина прокомментировала высказывание Ирины Винер о теннисистах. 

 

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