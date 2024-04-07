Российская теннисистка Диана Шнайдер не планирует менять спортивное гражданство
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По словам 20-летней теннисистки, разговоры о предложенном ей в США гражданстве являются обычными слухами.
«Это не та вещь, которую могут предложить после года учёбы», — сказала она в разговоре со «Спорт-Экспрессом».
Шнайдер также рассказала, что не испытывала никакого дискомфорта во время обучения в одном из американских колледжей.
«Ни в команде, ни в университете никогда никаких косых взглядов не встречала. Наоборот, все девочки относились ко мне с интересом и пониманием, хотели выучить какие-то русские слова», — рассказала она.
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