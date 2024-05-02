Алькарас назвал болезненным поражение от Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о поражении от россиянина Андрея Рублёва.

«Кто-то вроде Рублёва даёт очень мало вариантов для игры, и, если вы потерпите неудачу, это будет больно. Мне следовало быть жёстче морально. Предполагаю, что это сказалось на мне», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина. В полуфинале турнира он сыграет с победителем матча Тейлор Фритц (США) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Отметим, что россиянин прервал серию испанца из 14 побед на грунтовом турнире в Мадриде.

Ранее Рублёв прокомментировал победу над Алькарасом.