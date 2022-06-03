Меморандумы о взаимопонимании подписали главы Минобрнауки России, ЛНР и ДНР
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Стороны, подписавшие меморандум, планируют сотрудничать в сфере повышения квалификации преподавателей вузов, совместно реализовывать образовательные программы. Кроме того, студенты Донбасса получат возможность проходить практику в России.
«У нас партнёрские отношения установлены между каждым вузом, расположенным на территории Донецкой и Луганской народных республик, с вузами Российской Федерации, и поставлены конкретные задачи», — прокомментировал подписание меморандумов министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Ранее Россия уже содействовала ДНР И ЛНР в сфере образования. Так, школьники, прибывшие в Крым из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины получат аттестаты об окончании школы вне зависимости от результатов экзаменов.