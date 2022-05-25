Прибывшие в Крым школьники из ДНР, ЛНР и с Украины получат аттестаты об окончании школы

Прибывшие в Крым школьники из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины получат аттестаты об окончании школы вне зависимости от результатов экзаменов.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на заявление министра образования, науки и молодёжи региона Валентины Лаврик.

«Если будет неуспешным результат сдачи ЕГЭ и ОГЭ, то ребятам всё равно будут выданы аттестаты об окончании уровня обучения по итогам промежуточной аттестации», — рассказала она.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что беженцы из Донбасса продолжают прибывать в Севастополь, многие обращаются в местный волонтёрский штаб.