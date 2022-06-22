«Уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ»: российские ВКС нанесли удар по цехам завода «Океан» в Николаеве

В результате удара высокоточным оружием ВКС России по цехам судостроительного завода «Океан» в Николаеве уничтожены до 500 военнослужащих ВСУ с вооружением и военной техникой, сообщили в Минобороны РФ. При этом ещё свыше 620 украинских националистов были ликвидированы в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии. Между тем российские средства ПВО за сутки сбили Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины, 16 беспилотников, а также перехватили три баллистические ракеты «Точка-У» и 14 реактивных снарядов системы залпового огня.

Украинские военные эвакуировали из ДНР тела погибших наёмников из США и Великобритании, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе Николаевки Донецкой Народной Республики, в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненных и восемь убитых американских и британских наёмников, чтобы не допустить их попадания подразделениям вооружённых сил России», — сказал Конашенков.

Вместе с тем ударом высокоточным оружием ВКС России в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан» были уничтожены до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой. При этом, по словам Конашенкова, военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции.

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машин, а также 27 специальных автомобилей. При этом в рамках контрбатарейной борьбы были поражены 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня, 10 взводов ствольной артиллерии и станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США.

Российские средства ПВО, в свою очередь, сбили украинские самолёты Су-25 и МиГ-29, 16 беспилотников, а также перехватили три баллистические ракеты «Точка-У» и 14 реактивных снарядов системы залпового огня.

© Министерство обороны РФ

Атака на НПЗ в Ростовской области

Утром 22 июня произошёл пожар на вакуумной установке Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.

«По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников. Специалисты МЧС и работники предприятия действовали слаженно и оперативно, пожар на площади 50 кв. м. был ликвидирован уже в 10:50», — написал в своём Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, работа НПЗ приостановлена, а персонал эвакуирован. На месте проводятся следственные мероприятия.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных органах власти, пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошёл после падения украинского беспилотника.

Площадь ДНР в Москве

Безымянная территория, расположенная от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненский ЦАО Москвы, получила наименование «площадь Донецкой Народной Республики», говорится в постановлении мэра столицы Сергея Собянина.

«Посольство США в России получило новый официальный адрес. Теперь дипломатическая миссия располагается по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9», — говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

8 июня власти Москвы подвели итоги голосования, по итогам которого наибольшее число респондентов (44,69%) отдали предпочтение варианту «площадь Донецкой Народной Республики».

Вопрос пленных американских наёмников

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне не получало официальных обращений по поводу двух американских наёмников, попавших в плен в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил глава российского диппредставительства Анатолий Антонов.

«В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев», — цитирует его РИА Новости.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что власти США контактировали с российскими коллегами относительно американцев, которых могли захватить в плен. Он подчеркнул, что в Вашингтоне «ужаснулись» словами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, допустившего, что наёмникам из США может грозить смертная казнь.

Ранее официальный представитель Кремля указал, что Москва не может гарантировать, что бывших военнослужащих США Александера Дрюке и Энди Уена не ждёт участь двух британских и одного марокканского наёмников. 9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к расстрелу марокканца Саадуна Брагима, а также британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера. Как заявил в эфире «Соловьёв Live» глава ДНР Денис Пушилин, у приговорённых к казни наёмников осталось две недели на обжалование приговора.