Байден: ситуация на Украине может превратиться в испытание на выносливость

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Президент США Джо Байден заявил, что конфликт на Украине может стать состязанием на выносливость между Россией и Европой.

«Я действительно думаю, что на определённом этапе пойдёт отчасти игра в выжидание — что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа», — цитирует Байдена РИА Новости.

Он также отметил, что не опасается «трещин» в общих подходах Запада к российско-украинскому конфликту.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Запад должен поддержать Украину в переговорах с Россией.

Помощник российского президента и глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев прекратил переговорный процесс с Москвой после визита на Украину руководителей Пентагона и Госдепартамента США.

При этом Россия открыта к переговорам с украинской стороной, отметил он.

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