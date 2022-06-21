Байден: ситуация на Украине может превратиться в испытание на выносливость

Президент США Джо Байден заявил, что конфликт на Украине может стать состязанием на выносливость между Россией и Европой.

«Я действительно думаю, что на определённом этапе пойдёт отчасти игра в выжидание — что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа», — цитирует Байдена РИА Новости.

Он также отметил, что не опасается «трещин» в общих подходах Запада к российско-украинскому конфликту.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Запад должен поддержать Украину в переговорах с Россией.

Помощник российского президента и глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев прекратил переговорный процесс с Москвой после визита на Украину руководителей Пентагона и Госдепартамента США.

При этом Россия открыта к переговорам с украинской стороной, отметил он.