Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что государственной границы между исторически русскими освобождёнными регионами юга Украины и Россией быть не должно.

«Для нас граница с Россией — хуже, чем Берлинская стена для немцев... Южные регионы Украины — это исторически русские земли. Мы русские люди, которых три сепаратиста в Беловежской пуще насильно разделили в 1991 году, уничтожив СССР, а затем начали строить идеологическую стену, которая теперь разрушена. Наше воссоединение с Россией неизбежно, никаких границ между нами быть не должно», — сказал РИА Новости Рогов.

Ранее Рогов заявил о планах полностью освободить территорию региона от украинских националистов.

Он выразил уверенность, что угроза террористической опасности будет сохраняться в регионе до тех пор, пока он полностью не будет очищен от украинских войск.