Власти Запорожской области заявили о планах освободить всю территорию региона
«Стоит задача — освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона», — цитирует его РИА Новости.
Рогов выразил уверенность, что угроза террористической опасности будет сохраняться в регионе до тех пор, пока он полностью не будет очищен от украинских войск.
В конце мая Рогов заявил, что Киев готовится к сдаче города Запорожья.
По его словам, украинская сторона понимает, что «Запорожье будет освобождено».
Кроме того, ранее сообщалось, что более 320 украинских националистов уничтожены ракетами и артиллерией в Запорожье.