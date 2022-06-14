Власти Запорожской области заявили о планах освободить всю территорию региона

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о планах полностью освободить территорию региона от украинских националистов.

«Стоит задача — освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона», — цитирует его РИА Новости

Рогов выразил уверенность, что угроза террористической опасности будет сохраняться в регионе до тех пор, пока он полностью не будет очищен от украинских войск.

В конце мая Рогов заявил, что Киев готовится к сдаче города Запорожья.

По его словам, украинская сторона понимает, что «Запорожье будет освобождено».

Кроме того, ранее сообщалось, что более 320 украинских националистов уничтожены ракетами и артиллерией в Запорожье.

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