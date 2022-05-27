Член администрации Запорожской области Рогов: Киев готовится сдать Запорожье

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в беседе с РИА Новости, что Киев готовится к сдаче города Запорожья.

По словам Рогова, украинская сторона понимает, что «Запорожье будет освобождено».

Он добавил, что в связи с этим в городе «практически в круглосуточном режиме» обсуждается возможность эвакуации.

«Представители Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города всё наиболее ценное», — сказал он.

Также Рогов выразил мнение, что украинские военные базы на территории региона необходимо передать России.

Он заявил, что залогом безопасности области должно быть присутствие российской армии.