Член администрации Запорожской области Рогов: Киев готовится сдать Запорожье
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По словам Рогова, украинская сторона понимает, что «Запорожье будет освобождено».
Он добавил, что в связи с этим в городе «практически в круглосуточном режиме» обсуждается возможность эвакуации.
«Представители Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города всё наиболее ценное», — сказал он.
Также Рогов выразил мнение, что украинские военные базы на территории региона необходимо передать России.
Он заявил, что залогом безопасности области должно быть присутствие российской армии.