Бойцы спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS) участвуют в боях на стороне Украины. Об этом сообщил журналист Сет Харп со ссылкой на данные американского наёмника.

«Украинские военные постоянно стреляют по своим. Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS — боец выдвигался на позицию, но украинский БТР превратил его в пыль, так как экипаж никто не предупредил», — опубликовал репортёр фрагмент переписки в Twitter.

По словам наёмника, у украинских военных есть проблемы со связью между подразделениями.

20 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае, если поставки оружия стране Западом прекратятся, украинские военнослужащие готовы противостоять России с лопатами в руках.