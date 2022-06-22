Наёмник из США рассказал об участии британского спецназа в боях на стороне Украины
- AP
«Украинские военные постоянно стреляют по своим. Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS — боец выдвигался на позицию, но украинский БТР превратил его в пыль, так как экипаж никто не предупредил», — опубликовал репортёр фрагмент переписки в Twitter.
По словам наёмника, у украинских военных есть проблемы со связью между подразделениями.
20 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае, если поставки оружия стране Западом прекратятся, украинские военнослужащие готовы противостоять России с лопатами в руках.