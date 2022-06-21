Володин прокомментировал слова главы МИД Украины Кулебы о готовности «воевать лопатами»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности «воевать лопатами».

«Для вас сегодняшняя ситуация на Украине — очередное телевизионное шоу. И если возьмёте в руки (впервые в жизни) лопату, то только для того, чтобы попозировать. У вас счета в зарубежных банках. Семьи находятся за пределами Украины. Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наёмников, все вы в течение суток разбежитесь», — написал Володин в Telegram.

20 июня Кулеба заявил, что в случае, если поставки оружия стране Западом прекратятся, украинские военнослужащие готовы противостоять России с лопатами в руках.

Министр иностранных дел Украины призвал страны оказать военную помощь Украине в виде поставок оружия и сделать это как можно раньше.

Он также уточнил, что в случае промедления Киев многое проиграет и будет много человеческих жертв.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что поставки оружия Вооружённым силам Украины могут помочь вернуть контроль над Донбассом. По его мнению, современное вооружение поможет выбить с территории российских военнослужащих.