Володин прокомментировал слова главы МИД Украины Кулебы о готовности «воевать лопатами»

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности «воевать лопатами».
Володин прокомментировал слова главы МИД Украины Кулебы о готовности «воевать лопатами»
  • РИА Новости

«Для вас сегодняшняя ситуация на Украине — очередное телевизионное шоу. И если возьмёте в руки (впервые в жизни) лопату, то только для того, чтобы попозировать. У вас счета в зарубежных банках. Семьи находятся за пределами Украины. Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наёмников, все вы в течение суток разбежитесь», — написал Володин в Telegram.

20 июня Кулеба заявил, что в случае, если поставки оружия стране Западом прекратятся, украинские военнослужащие готовы противостоять России с лопатами в руках.

Министр иностранных дел Украины призвал страны оказать военную помощь Украине в виде поставок оружия и сделать это как можно раньше.

Он также уточнил, что в случае промедления Киев многое проиграет и будет много человеческих жертв.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что поставки оружия Вооружённым силам Украины могут помочь вернуть контроль над Донбассом. По его мнению, современное вооружение поможет выбить с территории российских военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить