ESPN: российский боец UFC Волков проведёт поединок с Розенстрайком

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проведёт поединок в тяжёлой весовой категории с Жаирзиньо Розенстрайком из Суринама в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Бой пройдёт на турнире UFC Fight Night 4 июня, написал в Twitter журналист ESPN Бретт Окамото.

Волков занимает седьмое место в дивизионе, Розенстрайк идёт на восьмой позиции.

В последнем бою 33-летний Волков проиграл Тому Аспиналлу за три минуты 45 секунд. Англичанин успешно провёл болевой приём на руке, после которого россиянин был вынужден сдаться. Для Волкова это поражение стало десятым в карьере при 34 победах.

Ранее Менеджер Иван Банников, представляющий интересы Волкова, поделился мнением о прошедшем поединке с Аспиналлом.