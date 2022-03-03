Жуве оценил свою победу в спринте на Кубке мира в отсутствие Большунова и Клебо

Французский лыжник Ришар Жуве оценил свою победу в мужском спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Драммене.

«Это победа на Кубке мира, и я принимаю её. Да, я прекрасно понимаю, что в стартовом протоколе не хватало многих соперников, поэтому это победа на перспективу», — цитирует Жуве Nordic Magazine.

В спринтерской гонке не принимали участие лидеры общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо и россиянин Александр Большунов.

Напомним, что из-за санкций FIS сборная России в полном составе покинула Норвегию. Таким образом, команда завершила международный сезон.

Ранее Бородавко сомневался в том, что Непряеву досрочно признают победительницей Кубка мира.