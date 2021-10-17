Нурмагомедов объяснил свою шутку про Макгрегора и Бастрыкина

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свою скандальную шутку про ирландского бойца Конора Макгрегора, дагестанцев и главу СК России Александра Бастрыкина.

«Это был больше подкол. Ни один здравомыслящий человек не может поддержать этот поступок (избиение Романа Ковалёва — RT.)», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек Роман Ковалёв заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК России Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

Ранее боец Ислам Махачев рассказал, обсуждалась ли в команде шутка Нурмагомедова про Макгрегора.