Матыцин рассказал об условиях подготовки олимпийцев к Играм на Дальнем Востоке
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- АГН «Москва»
«Настроение хорошее, боевое. Самочувствие в норме. Все потихоньку адаптируются. Претензий и замечаний по условиям для тренировок у тренерского состава и спортсменов нет. Логистика выстроена с требованиями для минимизации рисков заболевания», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».
Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова присоединилась к сборной России по теннису в Южно-Сахалинске.