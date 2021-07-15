Матыцин рассказал об условиях подготовки олимпийцев к Играм на Дальнем Востоке

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Министр спорта Олег Матыцин провёл встречу с членами олимпийской сборной России, которые ведут подготовку к Играм в Токио, на Дальнем Востоке.
Матыцин рассказал об условиях подготовки олимпийцев к Играм на Дальнем Востоке
  • © Гришкин Денис
  • АГН «Москва»

«Настроение хорошее, боевое. Самочувствие в норме. Все потихоньку адаптируются. Претензий и замечаний по условиям для тренировок у тренерского состава и спортсменов нет. Логистика выстроена с требованиями для минимизации рисков заболевания», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа. 

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова присоединилась к сборной России по теннису в Южно-Сахалинске.

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