Матыцин рассказал об условиях подготовки олимпийцев к Играм на Дальнем Востоке

Министр спорта Олег Матыцин провёл встречу с членами олимпийской сборной России, которые ведут подготовку к Играм в Токио, на Дальнем Востоке.

«Настроение хорошее, боевое. Самочувствие в норме. Все потихоньку адаптируются. Претензий и замечаний по условиям для тренировок у тренерского состава и спортсменов нет. Логистика выстроена с требованиями для минимизации рисков заболевания», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова присоединилась к сборной России по теннису в Южно-Сахалинске.