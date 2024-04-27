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Путин констатировал замедление инфляции в России

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Президент России Владимир Путин заявил о замедлении инфляции в стране.
Путин констатировал замедление инфляции в России
  • РИА Новости

«Традиционно, что радует, безусловно, более высокие темпы демонстрирует обрабатывающая отрасль. Их динамика в январе плюс 7,5%, а в феврале уже плюс 13,5%. На этом фоне постепенно замедляется инфляция», — сказал он.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что финансовый регулятор готов удерживать ключевую ставку на высоких уровнях столько времени, сколько необходимо для стабилизации инфляции на целевом уровне.

Она также отметила, что денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией.

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