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Минобрнауки: 12 университетов расторгли договоры с коммерческими партнёрами

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Министерство науки и высшего образования России заявило, что все 12 университетов, которые имели полномочия проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнёрами.
Минобрнауки: 12 университетов расторгли договоры с коммерческими партнёрами
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Теперь экзамены для иностранцев будут проводиться лишь университетами и государственными или же муниципальными организациями. 

Как подчеркнул заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский, данные шаги позволят усилить контроль качества проведения экзаменов для иностранцев.

Ранее сообщалось, что коммерческие организации исключат из процедуры проведения экзамена по русскому языку для иностранцев и выдачи им сертификатов.

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