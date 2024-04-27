Минобрнауки: 12 университетов расторгли договоры с коммерческими партнёрами
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Теперь экзамены для иностранцев будут проводиться лишь университетами и государственными или же муниципальными организациями.
Как подчеркнул заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский, данные шаги позволят усилить контроль качества проведения экзаменов для иностранцев.
Ранее сообщалось, что коммерческие организации исключат из процедуры проведения экзамена по русскому языку для иностранцев и выдачи им сертификатов.