Минобрнауки: 12 университетов расторгли договоры с коммерческими партнёрами

Министерство науки и высшего образования России заявило, что все 12 университетов, которые имели полномочия проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнёрами.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Теперь экзамены для иностранцев будут проводиться лишь университетами и государственными или же муниципальными организациями.

Как подчеркнул заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский, данные шаги позволят усилить контроль качества проведения экзаменов для иностранцев.

Ранее сообщалось, что коммерческие организации исключат из процедуры проведения экзамена по русскому языку для иностранцев и выдачи им сертификатов.