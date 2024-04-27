СК: вынесен приговор напавшим на Российский центр науки и культуры в Киеве

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19 апреля 2024 | 08:20
Суд приговорил семерых украинцев, участвовавших 17 февраля 2018 года в нападении на Российский центр науки и культуры, к различным срокам тюремного наказания заочно. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Как уточняет Следственный комитет, нападение было организовано участниками экстремистских националистических организаций «С14» и «Правый сектор».
Украинские радикалы ворвалась в российский культурный центр в Киеве, устроили погром и сожгли государственный флаг России. При этом угрожали сотрудникам миссии.
Фигуранты заочно получили сроки от семи до девяти лет с отбыванием в колонии общего режима.
Они объявлены в международный розыск.
Ранее RT сообщал, что Верховный суд ДНР признал морпеха ВСУ Дениса Спринчака виновным в расстреле двоих мирных граждан в Мариуполе весной 2022 года.