СК: вынесен приговор напавшим на Российский центр науки и культуры в Киеве
27 апреля 2024

СК: вынесен приговор напавшим на Российский центр науки и культуры в Киеве

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СК: вынесен приговор напавшим на Российский центр науки и культуры в Киеве

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Суд приговорил семерых украинцев, участвовавших 17 февраля 2018 года в нападении на Российский центр науки и культуры, к различным срокам тюремного наказания заочно. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Как уточняет Следственный комитет, нападение было организовано участниками экстремистских националистических организаций «С14» и «Правый сектор».

Украинские радикалы ворвалась в российский культурный центр в Киеве, устроили погром и сожгли государственный флаг России. При этом угрожали сотрудникам миссии.

Фигуранты заочно получили сроки от семи до девяти лет с отбыванием в колонии общего режима.

Они объявлены в международный розыск.

Ранее RT сообщал, что Верховный суд ДНР признал морпеха ВСУ Дениса Спринчака виновным в расстреле двоих мирных граждан в Мариуполе весной 2022 года. 