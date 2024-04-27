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Путин призвал обеспечить равные возможности россиянам из разных регионов

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Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим возможностям призвал обеспечить гражданам из разных регионов равные возможности.
Путин призвал обеспечить равные возможности россиянам из разных регионов
  • РИА Новости

«Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, нужно обеспечить равные возможности», — сказал он.

Путин пояснил, что вкладывает многое в эти слова: «инфраструктура детства», развитие здравоохранения и культуры, запуск предпринимательских инициатив, экологическое благополучие и так далее.

Ранее президент пообещал к 2030 году создать туристическую инфраструктуру во всех нацпарках России.

Кроме того, Путин поручил создать условия, чтобы как можно больше россиян могли отдыхать в России по доступным ценам.

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