Путин призвал обеспечить равные возможности россиянам из разных регионов
- РИА Новости
«Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, нужно обеспечить равные возможности», — сказал он.
Путин пояснил, что вкладывает многое в эти слова: «инфраструктура детства», развитие здравоохранения и культуры, запуск предпринимательских инициатив, экологическое благополучие и так далее.
Ранее президент пообещал к 2030 году создать туристическую инфраструктуру во всех нацпарках России.
Кроме того, Путин поручил создать условия, чтобы как можно больше россиян могли отдыхать в России по доступным ценам.