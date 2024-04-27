Путин призвал обеспечить равные возможности россиянам из разных регионов

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим возможностям призвал обеспечить гражданам из разных регионов равные возможности.

«Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, нужно обеспечить равные возможности», — сказал он.

Путин пояснил, что вкладывает многое в эти слова: «инфраструктура детства», развитие здравоохранения и культуры, запуск предпринимательских инициатив, экологическое благополучие и так далее.

Ранее президент пообещал к 2030 году создать туристическую инфраструктуру во всех нацпарках России.

Кроме того, Путин поручил создать условия, чтобы как можно больше россиян могли отдыхать в России по доступным ценам.