Путин: необходимо сделать отдых на юге России более доступным

Российский президент Владимир Путин поручил создать условия, чтобы как можно больше россиян могли отдыхать в России по доступным ценам.

Об этом глава государства сказал в ходе совещания по развитию юга России и Приазовья.

Путин отметил, что Азовское и Чёрное моря являются традиционными местами отдыха для россиян.

«Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе», — заявил российский лидер.

Он добавил, что при этом необходимо создать условия с высоким уровнем комфорта по доступным ценам.

Кроме того, Владимир Путин предложил разделить грузовой и пассажирский железнодорожные потоки на южном направлении.