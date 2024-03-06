Путин: необходимо сделать отдых на юге России более доступным
Об этом глава государства сказал в ходе совещания по развитию юга России и Приазовья.
Путин отметил, что Азовское и Чёрное моря являются традиционными местами отдыха для россиян.
«Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе», — заявил российский лидер.
Он добавил, что при этом необходимо создать условия с высоким уровнем комфорта по доступным ценам.
Кроме того, Владимир Путин предложил разделить грузовой и пассажирский железнодорожные потоки на южном направлении.