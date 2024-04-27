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Путин заявил о росте доходов бюджета России

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Российский лидер Владимир Путин заявил о росте доходов бюджета страны.
Путин заявил о росте доходов бюджета России
  • РИА Новости

Как он отметил на совещании по экономике, поступательное развитие российской экономики позитивно отражается на федеральном бюджете и его доходы существенно превышают уровни прошлого года.

«Так, за первый квартал ненефтегазовые поступления увеличились на 43%, а в целом доходы федерального бюджета за три месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что данные цифры влияют и на другие показатели, в частности уменьшается дефицит бюджета.

Ранее Путин также заявил о замедлении инфляции в стране.

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