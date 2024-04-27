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Путин допустил рост ВВП на уровне более 3% по итогам года

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Президент России Владимир Путин допустил, что по итогам 2024 года рост ВВП составит более 3%.
Путин допустил рост ВВП на уровне более 3% по итогам года
  • РИА Новости

«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы её развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%», — сказал он.

Ранее президент заявил, что в январе текущего года рост составил 4,6% в годовом выражении, а в феврале — 7,7%.

Путин также сообщил о замедлении инфляции в стране.

16 апреля Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту российской экономики в 2024 году до 3,2%.

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