Путин допустил рост ВВП на уровне более 3% по итогам года
- РИА Новости
«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы её развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%», — сказал он.
Ранее президент заявил, что в январе текущего года рост составил 4,6% в годовом выражении, а в феврале — 7,7%.
Путин также сообщил о замедлении инфляции в стране.
16 апреля Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту российской экономики в 2024 году до 3,2%.