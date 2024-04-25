Путин заявил, что рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы

Президент России Владимир Путин заявил, что ВВП страны продолжает показывать хорошие темпы роста.

В ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей он отметил, что по итогам 2023 года ВВП России прибавил 3,6%.

«Статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы», — заявил глава государства.

Путин добавил, что в январе текущего года рост составил 4,6% в годовом выражении, а в феврале — 7,7%.

Ранее президент отметил, что в России в ближайшие шесть лет должна расти доля оплаты труда в ВВП страны.

16 апреля Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики в 2024 году до 3,2%.