Песков: Киев отказался от стамбульских переговоров под прямым давлением Лондона
- РИА Новости
По его словам, уже давно известно, что документ был фактически парафирован, однако, как призналась сама украинская сторона, срыв переговоров произошёл из-за давления Лондона.
«Всем также хорошо известно из слов участников этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжать и финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона. Об этом сообщил господин Арахамия», — отметил представитель Кремля.
В ноябре 2023 года глава фракции партии «Слуга народа» и член Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия дал интервью телеканалу «1+1». В нём он прямо заявил, что именно экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил Киев идти на мирное соглашение с Россией.