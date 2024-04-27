Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевские власти отказались от стамбульских переговоров под прямым давлением британской стороны.

По его словам, уже давно известно, что документ был фактически парафирован, однако, как призналась сама украинская сторона, срыв переговоров произошёл из-за давления Лондона.

«Всем также хорошо известно из слов участников этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжать и финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона. Об этом сообщил господин Арахамия», — отметил представитель Кремля.

В ноябре 2023 года глава фракции партии «Слуга народа» и член Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия дал интервью телеканалу «1+1». В нём он прямо заявил, что именно экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил Киев идти на мирное соглашение с Россией.