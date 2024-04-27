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Песков: Киев отказался от стамбульских переговоров под прямым давлением Лондона

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевские власти отказались от стамбульских переговоров под прямым давлением британской стороны.
Песков: Киев отказался от стамбульских переговоров под прямым давлением Лондона
  • РИА Новости

По его словам, уже давно известно, что документ был фактически парафирован, однако, как призналась сама украинская сторона, срыв переговоров произошёл из-за давления Лондона.

«Всем также хорошо известно из слов участников этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжать и финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона. Об этом сообщил господин Арахамия», — отметил представитель Кремля.

В ноябре 2023 года глава фракции партии «Слуга народа» и член Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия дал интервью телеканалу «1+1». В нём он прямо заявил, что именно экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил Киев идти на мирное соглашение с Россией.

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