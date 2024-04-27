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Клиенты Beribit в Москва-Сити дежурят у офиса криптобиржи уже вторые сутки

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Как рассказал RT Степан, один из вложившихся в компанию Beribit, возле офиса криптобиржи в Москва-Сити уже вторые сутки дежурят клиенты фирмы, надеясь вернуть свои деньги.
Клиенты Beribit в Москва-Сити дежурят у офиса криптобиржи уже вторые сутки
  • РИА Новости

По словам Степана, он прилетел специально из Ижевска, чтобы вернуть свои 768 тыс. рублей. При этом у некоторых на счетах зависли миллионы.

По словам собеседника, клиенты начали приезжать в офис Beribit после того, как вывод денег со счетов биржи вдруг стал невозможен по неизвестной причине. Люди опасаются, что их хотят кинуть. Ситуация у офиса напряжённая.

«Руководство Beribit ничего никому не объясняло, в чём проблема. Контакта с ними нет. Из офиса они все сбежали через чёрный ход. Остался только один сотрудник. Ребята сидят по двое суток тут, все устали, хотят спать. Кому-то даже скорую вызывали», — рассказал Степан.

Он отметил, что фирма обещает возобновить выводы с 15:00—16:00. На месте дежурят сотрудники полиции, которые уже берут объяснения у клиентов. Многие пишут заявления.

«Заявления написали несколько десятков человек. Я тоже буду писать. Мы здесь до победного конца, без своих денег мы не уйдём», — заключил Степан.

В марте сообщалось, что в офисе криптобиржи Beribit прошли обыски.

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