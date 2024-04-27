РПЦ не предпринимает попыток к перемирию на Пасху из-за позиции Украины

РПЦ больше не пытается установить пасхальное перемирие из-за его бессмысленности и непонимания со стороны Украины, заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он напомнил, что в 2023 году инициатива о рождественском перемирии не встретила понимания со стороны властей Украины.

«С тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречаются с пониманием с противоположной стороны», — цитирует Кипшидзе ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готова принять мирный саммит с участием России и Украины.

Владимир Зеленский заявил, что выступает против участия России в данном мероприятии.