СК России потребовал отправить в СИЗО 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет России потребовал арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — гражданина Таджикистана Джумахона Курбонова.

«В Басманном районном суде зарегистрировано ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Курбонова», — сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что никто из участников теракта в «Крокус Сити Холле» не должен уйти от справедливого возмездия.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокусе» очевиден, организаторов этого преступления ждёт кара.