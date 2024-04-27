СК России потребовал отправить в СИЗО 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
- РИА Новости
«В Басманном районном суде зарегистрировано ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Курбонова», — сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что никто из участников теракта в «Крокус Сити Холле» не должен уйти от справедливого возмездия.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокусе» очевиден, организаторов этого преступления ждёт кара.