Путин: участника теракта в «Крокусе» не должны уйти от справедливого возмездия
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, спецслужбы и правоохранительные органы России выявляют участников теракта, включая заказчиков, спонсоров, организаторов.
«Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», — отметил российский лидер.
Он также заявил, что теракты в разных частях мира организованы не только радикальными группировками, но и спецслужбами некоторых стран.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокусе» очевиден, организаторов этого преступления ждёт кара.