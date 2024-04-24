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Путин: участника теракта в «Крокусе» не должны уйти от справедливого возмездия

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Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, подчеркнул, что никто из участников теракта в «Крокусе Сити Холле» не должен уйти от справедливого возмездия.
Путин: участника теракта в «Крокусе» не должны уйти от справедливого возмездия
  • globallookpress.com

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, спецслужбы и правоохранительные органы России выявляют участников теракта, включая заказчиков, спонсоров, организаторов.

«Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», — отметил российский лидер.

Он также заявил, что теракты в разных частях мира организованы не только радикальными группировками, но и спецслужбами некоторых стран.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокусе» очевиден, организаторов этого преступления ждёт кара.

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