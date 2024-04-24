Путин заявил о связи спецслужб ряда стран с терактами в разных уголках мира

Президент России Владимир Путин заявил, что теракты в разных частях мира организованы не только радикальными группировками, но и спецслужбами некоторых стран.

Как он указал в видеообращении к участникам международной встречи по безопасности, одной из самых серьёзных угроз ХХI века остаётся международный терроризм.

«Цель совершаемых в разных регионах мира терактов, за которыми стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, — это подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды», — заявил он.

Путин обратил внимание, что методы преступников становятся все более изощренными и варварскими.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области с украинскими националистами.