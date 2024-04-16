Патрушев: СК закрепляет связь исполнителей теракта в «Крокусе» с Украиной
- РИА Новости
Об этом он сказал во время выступления в Архангельске на совещании по безопасности на Северо-Западе России.
«Процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами», — цитирует его ТАСС.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что организаторы теракта в «Крокусе» — это официальные лица нацистской Украины.
29 марта в СК России заявили, что террористы, устроившие теракт в «Крокусе», после нападения направлялись в Киев. Также, по их словам, в ходе расследования произошедшего было установлено, что террористы связаны с украинскими националистами.