RT в Telegram
Подпишись

Патрушев: СК закрепляет связь исполнителей теракта в «Крокусе» с Украиной

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области с украинскими националистами.
Патрушев: СК закрепляет связь исполнителей теракта в «Крокусе» с Украиной
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время выступления в Архангельске на совещании по безопасности на Северо-Западе России.

«Процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами», — цитирует его ТАСС.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что организаторы теракта в «Крокусе» — это официальные лица нацистской Украины.

29 марта в СК России заявили, что террористы, устроившие теракт в «Крокусе», после нападения направлялись в Киев. Также, по их словам, в ходе расследования произошедшего было установлено, что террористы связаны с украинскими националистами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить