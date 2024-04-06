Организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» пытаются спрятаться в тени ИГ*, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«А вот истинные организаторы пока прячутся в тени ИГ», — написал он в Telegram.

По словам Медведева, уже первые данные, опубликованные с телефонов «наёмных выродков», недвусмысленно говорят о национальной принадлежности организаторов.

«Это официальные лица нацистской «Украины». Именно в их уродливом мозгу родилась идея компенсировать неудачи на фронте терактами, что, впрочем, неудивительно», — отметил он.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню настойчиво пытался убедить российского коллегу Сергея Шойгу в непричастности Украины и Запада к атаке террористов в «Крокусе».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.