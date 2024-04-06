Медведев: организаторы теракта в «Крокусе» — официальные лица нацистской Украины
- РИА Новости
«А вот истинные организаторы пока прячутся в тени ИГ», — написал он в Telegram.
По словам Медведева, уже первые данные, опубликованные с телефонов «наёмных выродков», недвусмысленно говорят о национальной принадлежности организаторов.
«Это официальные лица нацистской «Украины». Именно в их уродливом мозгу родилась идея компенсировать неудачи на фронте терактами, что, впрочем, неудивительно», — отметил он.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню настойчиво пытался убедить российского коллегу Сергея Шойгу в непричастности Украины и Запада к атаке террористов в «Крокусе».
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.