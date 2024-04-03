МО России: Лекорню убеждал Шойгу в непричастности Украины и Запада к теракту

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню настойчиво пытался убедить российского коллегу Сергея Шойгу в непричастности Украины и Запада к атаке террористов в «Крокус Сити Холле».

Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Министр обороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. При этом настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГ*», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны Франции сообщили, что Лекорню в беседе с Шойгу осудил теракт в «Крокусе» в Подмосковье.

Кроме того, Лекорню заявил о готовности Франции к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.