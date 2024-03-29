СК: устроившие теракт в «Крокусе» после нападения направлялись в Киев

В Следственном комитете России заявили, что террористы, устроившие теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, после нападения направлялись в Киев.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего её пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения», — отмечается в заявлении.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что в ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье было выявлено, что террористы связаны с украинскими националистами.