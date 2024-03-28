СК: устроившие теракт в «Крокусе» связаны с украинскими националистами
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Уточняется, что первоначальные итоги расследования подтверждают спланированный характер действий террористов, а также имеющуюся у боевиков денежную поддержку со стороны организаторов преступления.
«В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», — отмечается в заявлении.
Ранее в Следственном комитете России заявили, что в распоряжении следствия имеются данные о поступлении исполнителям теракта в «Крокусе» значительных сумм денег и криптовалюты с Украины.
26 марта директор ФСБ Александр Бортников выразил мнение, что спецслужбы Украины содействовали нападению в Подмосковье. Полученная от задержанных информация подтверждает украинский след, отметил он.