СК: устроившие теракт в «Крокусе» связаны с украинскими националистами

В Следственном комитете России заявили, что в ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье было выявлено, что террористы связаны с украинскими националистами.

Об этом говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что первоначальные итоги расследования подтверждают спланированный характер действий террористов, а также имеющуюся у боевиков денежную поддержку со стороны организаторов преступления.

«В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», — отмечается в заявлении.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что в распоряжении следствия имеются данные о поступлении исполнителям теракта в «Крокусе» значительных сумм денег и криптовалюты с Украины.

26 марта директор ФСБ Александр Бортников выразил мнение, что спецслужбы Украины содействовали нападению в Подмосковье. Полученная от задержанных информация подтверждает украинский след, отметил он.