Краснов: украинский след в деле о «Крокусе» очевиден, организаторов ждёт кара
Об этом Краснов сказал в ходе встречи с министром внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Ремихио Себальосом Ичасо.
Генпрокурор подчеркнул, что российские спецслужбы прилагают все усилия, направленные на установление организаторов, спонсоров и идейных вдохновителей этого террористического акта.
«Их ждёт кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след», — заключил он.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области с украинскими националистами.