Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» очевиден, организаторов этого преступления ждёт кара.

Об этом Краснов сказал в ходе встречи с министром внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Ремихио Себальосом Ичасо.

Генпрокурор подчеркнул, что российские спецслужбы прилагают все усилия, направленные на установление организаторов, спонсоров и идейных вдохновителей этого террористического акта.

«Их ждёт кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след», — заключил он.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области с украинскими националистами.