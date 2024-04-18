RT в Telegram
Подпишись

Краснов: украинский след в деле о «Крокусе» очевиден, организаторов ждёт кара

Короткая ссылка
Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» очевиден, организаторов этого преступления ждёт кара.

Об этом Краснов сказал в ходе встречи с министром внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Ремихио Себальосом Ичасо.

Генпрокурор подчеркнул, что российские спецслужбы прилагают все усилия, направленные на установление организаторов, спонсоров и идейных вдохновителей этого террористического акта.

«Их ждёт кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след», — заключил он. 

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области с украинскими националистами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить