Над территориями Краснодарского края и Крыма: в Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении 68 БПЛА за ночь

МО: в ночь на 27 апреля над регионами РФ перехвачено и уничтожено 68 БПЛА

В ночь на 27 апреля Киев предпринял новые попытки устроить террористические атаки с применением беспилотников самолётного типа в российских регионах. Как заявили в Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территориями Краснодарского края и Крыма в общей сложности 68 БПЛА.

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