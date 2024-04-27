Над территориями Краснодарского края и Крыма: в Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении 68 БПЛА за ночь
МО: в ночь на 27 апреля над регионами РФ перехвачено и уничтожено 68 БПЛА
- globallookpress.com
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27 апреля 2024
Минэнерго Украины в своём Telegram-канале сообщило об ударах по объектам энергетики в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.
В свою очередь, украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что на четырёх теплоэлектростанциях повреждено оборудование.
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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег заявил, что российские военные ударили по складу с боекомплектом на военном аэродроме в Николаевской области.
«Сопротивление Николаева сообщает о прилёте в 22:50 в Вознесенском районе по аэродрому Мартыновка. Вчера несколько раз сообщали о пролётах самолётов со стороны Мартыновки и Николаева в сторону Первомайска и Одессы. Судя по мощности взрыва, а чувствовался он в более чем 5 км, прилетело в какой-то из складов с БК», — приводит его слова РИА Новости.
Лебедев не исключил, что Мартыновский аэродром подготовили как аэродром «подскока» для ударов по новым регионам России и Крыму.
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В Минобороны сообщили о пресечении новых попыток террористических атак Киева в ночь на 27 апреля.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 68 беспилотников самолётного типа над территориями Краснодарского края и Крыма.