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Над территориями Краснодарского края и Крыма: в Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении 68 БПЛА за ночь

МО: в ночь на 27 апреля над регионами РФ перехвачено и уничтожено 68 БПЛА

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Сергей Гусаров
В ночь на 27 апреля Киев предпринял новые попытки устроить террористические атаки с применением беспилотников самолётного типа в российских регионах. Как заявили в Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территориями Краснодарского края и Крыма в общей сложности 68 БПЛА.
Над территориями Краснодарского края и Крыма: в Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении 68 БПЛА за ночь
  • globallookpress.com
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Автообновление

  • 27 апреля 2024

    Минэнерго Украины в своём Telegram-канале сообщило об ударах по объектам энергетики в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.

    В свою очередь, украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что на четырёх теплоэлектростанциях повреждено оборудование.

  • Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег заявил, что российские военные ударили по складу с боекомплектом на военном аэродроме в Николаевской области.

    «Сопротивление Николаева сообщает о прилёте в 22:50 в Вознесенском районе по аэродрому Мартыновка. Вчера несколько раз сообщали о пролётах самолётов со стороны Мартыновки и Николаева в сторону Первомайска и Одессы. Судя по мощности взрыва, а чувствовался он в более чем 5 км, прилетело в какой-то из складов с БК», — приводит его слова РИА Новости.

    Лебедев не исключил, что Мартыновский аэродром подготовили как аэродром «подскока» для ударов по новым регионам России и Крыму.

  • В Минобороны сообщили о пресечении новых попыток террористических атак Киева в ночь на 27 апреля.

    По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 68 беспилотников самолётного типа над территориями Краснодарского края и Крыма.

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