Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы отправил под стражу 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — гражданина Таджикистана Джумахона Курбонова.

Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 26 суток, до 22 мая 2024 года», — отмечается в заявлении.

По версии следствия, Курбонову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе для обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата.

Ранее сообщалось, что СК России потребовал отправить в СИЗО 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе».

24 апреля российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что никто из участников теракта в «Крокусе» не должен уйти от справедливого возмездия.