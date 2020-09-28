Павлюченко: сборная даёт результат, поэтому тот состав, который есть, — правильный

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал состав национальной команды на октябрьские игры Лиги наций со сборными Турции и Венгрии, а также контрольный матч со Швецией.

«Исправит ли вызов Черышева недостаток креатива в действиях команды? А что, не хватало? Как сборная сыграла в прошлых матчах? Правильно, выиграла. Что ещё надо? Нужен креатив, чтобы проиграть? Команда выиграла. Понятно, что Денис очень многое делает для сборной, многое умеет. Когда он травмирован, его не хватает, но и без него сборная выглядела достаточно хорошо. С Черышевым будет ещё сильнее. Кузяев? Наверное, Станислав Саламович следит за игроками, общается с ними, знает, кто в какой форме. Если он его вызывает, значит, правильно делает», — приводит слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что многих игроков хочется видеть в сборной.

«Голкиперы? Тот же Беленов в порядке — вратарь хорошего класса, был с ним в одной команде. Но всех же не вызовешь. Станислав Саламович посчитал, что сейчас эти вратари выглядят сильнее остальных. Кто знает, может быть, на следующем сборе Беленов будет основным вратарём, мы не знаем. У команды есть главный тренер, а тут ещё и вопрос по вратарям, Станислав Саламович эту позицию хорошо знает. Те, кого он вызвал, — они лучшие на сегодняшний день. Он же не враг себе и не будет вызывать кого-то по дружбе. Сборная даёт результат, поэтому тот состав, который есть, — правильный», — подытожил Павлюченко.

Ранее сообщалось, что Черышев, Кутепов и Жиров вызваны в расположение сборной России по футболу на октябрьские матчи.