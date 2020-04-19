Конькобежка Чернова: когда узнали о закрытии границ, была небольшая паника

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Российская конькобежка Анна Чернова, вывезенная из-за границы в связи с угрозой коронавируса, рассказала, как отреагировала на новости о закрытии авиасообщения между странами.
Конькобежка Чернова: когда узнали о закрытии границ, была небольшая паника
  • РИА Новости

«Небольшая паника, конечно, была — что делать, куда обращаться? Но мы познакомились с такими же русскими. Добавились в чаты, узнали, что на «Госуслугах» надо заполнить анкеты. Звонили в МИД», — приводит слова Черновой «Спорт-Экспресс».

По словам спортсменки, заполнять заявки пришлось несколько раз, так как из-за повышенного ажиотажа в работе портала случались перебои. При этом Чернова отметила, что она и её коллега Елена Сохрякова получали поддержку от Союза конькобежцев России.

«А дней через пять мы уже успокоились, просто мониторили информацию. Смысл волноваться, если от нас ничего не зависит?» — заключила Чернова.

Ранее она призналась, что угроза пандемии не остановила её от поездки на Бали.

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