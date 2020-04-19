Конькобежка Чернова призналась, что угроза пандемии не остановила её от полёта на Бали

Вернувшаяся из Индонезии конькобежка Анна Чернова призналась, что угроза пандемии коронавируса не остановила её от поездки на Бали.

«Мы вылетали 18 марта, должны были вернуться 2 апреля. В некоторых странах действительно пандемия наступала. Но мы купили билеты задолго. Да, можно было предположить, что всё ужесточится, но меня это не напугало», — цитирует Чернову «Спорт-Экспресс».

Спортсменка выразила мнение, что за подобное поведение её могут осудить и что многие люди в такой ситуации решили бы остаться дома.

«У нас других вариантов отдыха не было, мы решили попробовать», — добавила Чернова.

Ранее Министерство спорта России объявило, что все отечественные атлеты, которым требовалась эвакуация из-за границы в связи с пандемией коронавируса, вернулись на родину.