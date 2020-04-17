В Минспорте сообщили, что в Россию вернулись все спортсмены, которым требовалась эвакуация

Министерство спорта России объявило, что все отечественные атлеты, которым требовалась эвакуация из-за границы в связи с пандемией коронавируса, вернулись на родину.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, последними спортсменами, которым была нужна эвакуация, были конькобежки Анна Чернова и Елена Сохрякова.

Россиянки не могли покинуть Индонезию, но 17 апреля прилетели в Москву. Теперь они будут помещены на двухнедельный карантин на базе «Озеро Круглое».

Ранее Олег Матыцин заявил, что Минспорт делает всё, чтобы защитить интересы работников спорта в регионах.