В Минспорте сообщили, что в Россию вернулись все спортсмены, которым требовалась эвакуация
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- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте ведомства, последними спортсменами, которым была нужна эвакуация, были конькобежки Анна Чернова и Елена Сохрякова.
Россиянки не могли покинуть Индонезию, но 17 апреля прилетели в Москву. Теперь они будут помещены на двухнедельный карантин на базе «Озеро Круглое».
Ранее Олег Матыцин заявил, что Минспорт делает всё, чтобы защитить интересы работников спорта в регионах.