В Минспорте сообщили, что в Россию вернулись все спортсмены, которым требовалась эвакуация

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Министерство спорта России объявило, что все отечественные атлеты, которым требовалась эвакуация из-за границы в связи с пандемией коронавируса, вернулись на родину.
В Минспорте сообщили, что в Россию вернулись все спортсмены, которым требовалась эвакуация
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте ведомства, последними спортсменами, которым была нужна эвакуация, были конькобежки Анна Чернова и Елена Сохрякова.

Россиянки не могли покинуть Индонезию, но 17 апреля прилетели в Москву. Теперь они будут помещены на двухнедельный карантин на базе «Озеро Круглое».

Ранее Олег Матыцин заявил, что Минспорт делает всё, чтобы защитить интересы работников спорта в регионах.

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