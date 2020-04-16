Матыцин: Минспорт делает всё, чтобы защитить интересы работников спорта в регионах
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- РИА Новости
«Министерство спорта подготовило и направило в правительство России предложения по поддержке отрасли. Предлагаемые меры призваны также минимизировать последствия снижения доходов спортивных организаций от внебюджетной деятельности. Сейчас мы прорабатываем вопрос по критериям системообразующих организаций в сфере физической культуры и спорта», — цитирует Матыцина пресс-служба министерства.
В настоящее время все спортивные мероприятия в России приостановлены или отменены из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Полинский возглавил управление спецмероприятий Министерства спорта России.